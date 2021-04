INTERVIEW. Atheneum-directrice Karin Heremans scherp voor Ben Weyts: "In zo'n crisis had ik van de minister een duidelijk plan verwacht”

U zei gisteren in de krant, naar aanleiding van het debat over het inkorten van de zomervakantie, dat “we daar nu niet holderdebolder kunnen over beslissen, zoals het afgelopen jaar over alles is beslist”. Wat bedoelt u met ‘holderdebolder beslissen’?

“Iedereen wist toch dat corona niet wég zou zijn en dat we op 1 september aan een normaal schooljaar zouden beginnen? Je moet daar een beleid op lange termijn rond maken en niet tijdens het schooljaar beslissen over vakanties verlengen of niet, over thuisonderwijs, over hoe we moeten omgaan met leerlingen en leerkrachten die in quarantaine moeten. Die langetermijnvisie ontbreekt: het is een gemiste kans dat er op het einde van vorig schooljaar geen groot debat is gevoerd over hoe we omgaan met onderwijs in coronatijd. Daarom heb ik het over holderdebolder.”