INTERVIEW. Arbeidsexpert Frederik Anseel over de gevaren van teveel thuiswerken: “Vooral vrouwen moeten opletten”

“Decennialang hebben we mensen verplicht om elke dag naar Brussel te rijden. Krankzinnig toch?” De wereld had een pandemie nodig om thuiswerk definitief te laten doorbreken, maar intussen worstelen we met de gevolgen. Laat je promotiekansen liggen als je te vaak van kantoor wegblijft? Word je ongelukkig van steeds naar dat scherm te staren? En schiet het aantal burn-outs binnenkort de hoogte in? Arbeidsexpert Frederik Anseel: “Er is geen betere lijm tussen collega’s dan eens goed roddelen en klagen.”