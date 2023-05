INTERVIEW. Anns dochter Sofie (12) stierf nadat ze op de fiets werd gegrepen door vrachtwagen: “Die chauffeur kan zijn kinderen nog knuffelen. Ik kan alleen tegen haar foto nog zeggen dat ik haar graag zie”

REPORTAGE. Op de fiets met weerman Frank Duboccage: “Sinds chauffeur me op haar na miste, durf ik amper het verkeer in”

VeloVeilig Vlaanderen zet zich in het zadel voor zijn tweede editie. Opnieuw kunnen fietsers in heel Vlaanderen onveilige - en dit jaar ook veilige - punten in kaart brengen in het grootste fietsonderzoek ooit. Weerman Frank Duboccage (49) is één van onze zes ambassadeurs. Een gedreven wielertoerist, ooit. Maar na een ongeval en een rit waarin hij op een haar na werd aangereden, durft hij nog amper het verkeer in. Wij gingen fietsen met onze weerman. Veilig langs fietssnelwegen en jaagpaden, weliswaar. “Je voelt aan alles dat wij fietsers gewoon in de weg rijden.”