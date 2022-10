INTERVIEW. 'Angstsocioloog' Rudi Laermans: “Binnen dertig jaar gaan we niet bezig zijn met de gevolgen van deze Covid- of energiecrisis”

Kernkabi­net vat begrotings­con­claaf aan: tekort kan oplopen tot 23 miljard euro

Het kernkabinet van de federale regering zit sinds vrijdagmiddag in conclaaf bijeen. Het hele weekend lang buigen de topministers van de federale regering zich over de opmaak van de begroting voor 2023 én 2024. Voor de grote beslissingen is het wellicht - traditiegetrouw - uitkijken naar komend weekend, wanneer de deadline van de state of the union in de Kamer dichterbij komt.

