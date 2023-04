INTERVIEW. Anastasya Chernook (29) valt op in ‘De tafel van vier’: “Ik ben een makkelijk doelwit, als blonde vrouw die al eens graag iets laat zien”

‘De tafel van vier’ zit in een nieuw jasje. De opvallendste verandering: de flamboyante Anastasya Chernook (29) schuift voortaan mee aan tafel. Ze woont in Zwevezele, is afkomstig uit Kirgizië en vluchtte op jonge leeftijd met haar ouders naar België. Anastasya laat zich al een aantal jaar opmerken op Instagram en TikTok. Ze heeft een ‘School of Confidence’, is influencer, kunstenares, mama en had al Siska Schoeters en Annouk Matton in haar podcast. “Met de pluimen in mijn gat zorg ik voor de lichtheid naast Rik Torfs en zijn kerkelijk recht. Lichtheid met inhoud, weliswaar.”