INTERVIEW. Amir (18) is nieuwe voorzitter Vlaamse Jeugdraad: “Geef jongeren voorrang bij versoepelingen coronaregels”

Weerde Trein met één wielas van het spoor geraakt in Weerde

12:15 Op de spoorlijn tussen Antwerpen en Brussel, in het Vlaams-Brabantse Weerde (Zemst), is donderdagochtend een trein ontspoord. Eén wielas is van het spoor geraakt, maar de trein staat nog recht. Dat meldt Infrabel.