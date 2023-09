INTERVIEW. Acid: “Mensen moeten stoppen met tegen elkaar te zeggen ‘doe normaal’. Nee, doe niét normaal”

Hier nog onbekend, maar wel het energiecon­tract van de toekomst: 9 vragen over dynamische energie­prij­zen beantwoord

Bij ons staat het amper in de kinderschoenen, maar in heel wat andere Europese landen is het dynamisch energiecontract al goed ingeburgerd. Nu ook de Nederlandse nummer twee - Frank Energie - zich op Vlaanderen richt: hoe werkt het dynamisch energiecontract? Wanneer is het interessant, en hoeveel kan je ermee besparen? Maar ook: wat zijn de valkuilen? Negen vragen over het dynamisch energiecontract beantwoord.