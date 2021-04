INTERVIEW. ABVV-topvrouw Miranda Ulens aan de vooravond van 1 mei: “Wij zijn geen utopisten”

“Kijk, ik heb mijn roos hier al staan”, lacht Miranda Ulens (52), die als socialistische vakbondsvrouw de op één na grootste nachtmerrie van de werkgevers is. De grootste: dat is haar Franstalige collega Thierry Bodson. Normaal zaten ze vandaag nog druk te onderhandelen over een nieuw loonakkoord, maar het overleg mislukte. “Het is spijtig, maar je mag als vakbond ook geen kruimels accepteren”, aldus Ulens. De regering gaat de knoop over de loonmarge van 0,4% nu zelf doorhakken, “maar over andere zaken zullen we weer praten”.