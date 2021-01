Intersoc annuleert alle skivakanties tot paasvakantie

Regering verdedigt begin van vaccinatie­cam­pag­ne: “Voor een voorzichti­ge aanpak gekozen. Dat is verdedig­baar”

7 januari Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verdedigen het eerder voorzichtige begin van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 in ons land. Maar "voorzichtigheid is niet tegengesteld aan snelheid", klonk het donderdag in de Kamer. "Na een zeer voorzichtige periode moeten we nu sneller kunnen gaan."