Interne oorlog bij privacywaakhond: directeurs vragen ontslag collega na “ernstige wanpraktijken”

Twee directeurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vragen twee audits én het ontslag van een derde directeur in een klachtenbrief aan het parlement. Volgende woensdag buigt de Kamercommissie Justitie zich achter gesloten deuren over de kwestie. Dat schrijven Knack en Le Soir donderdag.

De twee directeurs, Charlotte Dereppe (eerstelijnsdienst) en Alexandra Jaspar (kenniscentrum), verstuurden op 9 september een klachtenbrief van tien pagina's naar de Kamervoorzitter, de fractievoorzitters en de leden van de commissie Justitie. Ze maken zich "ernstige zorgen over de situatie waarvan we al 16 maanden getuige zijn" en stellen dat de GBA "niet langer in staat is om haar opdracht op onafhankelijke wijze te vervullen".

Ze vragen om een externe audit naar de psychosociale risico's en een externe audit naar de uitgaven van de GBA te laten uitvoeren. Daarnaast stellen ze ook voor om directeur David Stevens (algemeen secretariaat) te "onderwerpen aan de procedure voor de beëindiging van zijn mandaat".

Voorkeursbehandeling en intimidatie

In de brief zeggen ze dat hij in minstens twee gevallen een beslissing van het directiecomité niet uitvoerde, of handelde zonder voorafgaande beslissing van het directiecomité. "Gelet op de invloedrijke personen die bij beide zaken betrokken zijn, zijn er redenen om aan te nemen dat de heer Stevens dit gedaan heeft om hun een voorkeursbehandeling te geven. Daarbij is hij zijn boekje te buiten gegaan.”

Voorts stellen ze aan de kaak dat hij deelneemt aan vergaderingen van de Vlaamse Toezichtscommissie en betrokken is bij een coronataskforce. Ze oordelen dat hij "de meest elementaire regels inzake behoorlijk bestuur" zou miskennen. Ze klagen ook over intimidatie. "Wij kunnen u alle documenten bezorgen waarin de ernstige wanpraktijken die we in deze brief aan de kaak stellen bevestigd worden.”

Stevens stuurde op 17 september zelf een brief naar het parlement, nadat hij had gehoord over de klachtenbrief. Daarin ontkent hij de aantijgingen formeel. Op 21 oktober worden de vijf directeurs van de GBA gehoord in de Kamercommissie Justitie, achter gesloten deuren.