Internationale uitwisseling DNA-sporen levert maandelijks 440 matches op

Wordt avondklok herbekeken? N-VA dient wetsvoor­stel in om avondklok te beëindigen

7 maart Het debat over de avondklok laait opnieuw op. N-VA dient een wetsvoorstel in om de avondklok te beëindigen. Eerder gingen al meer stemmen op om de avondklok grondig te herbekijken. Voor Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van meerderheidspartij MR, moet de avondklok zo snel als mogelijk afgeschaft worden in België. Hij wil het verbod om tussen middernacht en 5 uur op straat te komen, in april weer opbergen, en ten laatste op het moment dat de horeca opengaat op 1 mei. Dat zei hij in De Zevende Dag. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert pleit er in VTM Nieuws dan weer voor om de proportionaliteit en efficiëntie van de avondklok grondig te bestuderen, op basis van wetenschappelijke gegevens. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal dat gebeuren op elk volgend Overlegcomité.