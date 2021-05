Internationale dag tegen holebi- en transfobie: regenboogvlag in elke gemeente, open brief aan Weyts en Wetstraat 16 in alle kleuren

Vandaag is het Internationale dag tegen holebi- en transfobie, kortweg IDAHOT. Die dag is niet toevallig gekozen: exact 31 jaar geleden, op 17 mei 1990, schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten.

Speciaal voor deze gelegenheid hangen alle Vlaamse gemeenten voor het derde jaar op rij de regenboogvlag uit. Ook besteden veel scholen extra aandacht aan deze dag. Zo’n 200 scholen nemen deel aan de campagne en vroegen de bijhorende Paars-krant aan. Die werd speciaal gemaakt voor middelbare scholieren door studenten Journalistiek van de AP Hogeschool.

De gebeurtenis in Beveren begin maart toont echter dat de strijd nog niet gestreden is. Toen werd de homoseksuele man David Polfliet (42) vermoord. “Het is een tijd van gemengde gevoelens voor onze gemeenschap: het is nogmaals duidelijk geworden dat we een reëel risico op geweld en discriminatie lopen, gewoon door onszelf te zijn, maar tegelijk krijgt die realiteit ook steeds meer algemene aandacht”, zegt Jennifer Tuttle, coördinator van de Vlaamse IDAHOT-campagne. Ze is ook de vele burgers en gemeenten dankbaar die in de nasleep van dat drama spontaan een regenboogvlag hebben uitgehangen.

Maar er zijn nog veel andere acties. Zo kleurt het kabinet van Eerste Minister Alexander De Croo (Wetstraat 16) al enkele avonden in regenboogkleuren. De regenboogverlichting kadert in het project RainbowCity.Brussels dat een boodschap van diversiteit, inclusie en solidariteit wil uitdragen.

Een regenboogzebrapad in Brussel.

“Liefde is liefde. In ons land moet iedereen zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is”, aldus premier Alexander De Croo. “De regenboogkleuren zijn een krachtig symbool voor die diversiteit. We zijn niet allemaal hetzelfde. We denken niet allemaal hetzelfde. Maar we zijn wel allemaal mensen met dezelfde grondrechten. In ons land past geen discriminatie om wie je bent, welke afkomst je hebt of wie je liefhebt. Die boodschap zetten we deze maand extra kracht bij.”

Het koninklijk paleis toont ook hun steun via sociale media.

Elk jaar rond IDAHOT is Brussel getooid met regenboogkleuren. Door de coronacrisis kan er dit jaar geen grote Pride-optocht plaatsvinden, maar de regenboogkleuren zijn toch op veel plaatsen te zien.

In Oostende hangt de dijk vol met gekleurde papierenbootjes. Samen vormen ze een regenboogvlag. Op elk bootje staat een positieve boodschap geschreven. Het is een actie van de Stad Oostende, belangenorganisatie Cavaria en de stedelijke GO!-scholengroep.

Op de zeedijk van Oostende vormen 3.000 papieren bootjes de regenboogvlag.

Holebi- en transfobie in de sport

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) schreef een open brief aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “We hebben nood aan een structureel beleid tegen homo- en transfobie over alle sporten heen”, stelt WJNH-woordvoerder Matthias De Roover. Bekende Belgische atleten, onder wie wielrenner Victor Campenaerts, tennisster Kim Clijsters en basketbalster Ann Wauters hebben de open brief ondertekend.

“Jongeren hebben nood aan voorbeelden, aan sporters aan wie ze zich kunnen spiegelen. Maar die rolmodellen kunnen pas ontstaan wanneer een veilig en toegankelijk sportklimaat hen daartoe de kans geeft”, staat er te lezen. En van dat veilige en toegankelijke klimaat is op dit moment geen sprake, aldus WJNH. De Roover verwijst naar de anonieme getuigenis van een professionele voetballer in de Britse Premier League, die in juli 2020 zei bang te zijn om uit de kast te komen als homo, en naar onderzoek van Outsport, een Europees initiatief dat wetenschappelijke gegevens wil vergaren omtrent homofobie en transfobie in sport.

“We hebben nood aan een structureel beleid tegen homo- en transfobie over alle sporten heen, op alle niveaus, van topsport tot recreatie, van individuele sporter tot coach langs de zijlijn. Het sportaanbod moet inclusief en toegankelijk zijn voor iedere sportieveling, ongeacht seksualiteit, genderidentiteit en genderexpressie. Trainers en sportverantwoordelijken moeten gekend zijn met uitsluitingsmechanismen die de onveiligheid voor LGBT+ personen in stand houden binnen hun sport”, besluit De Roover.