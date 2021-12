Internationaal geseind: ‘Bolle’ Jos L., de cokekoning van de Antwerpse haven

ONZE OPINIE. “Breek de GEMS open. Het is tijd voor nieuwe inzichten”

Er broeit iets in de zorgsector. Veel huisartsen, apothekers, specialisten, ziekenhuismanagers en verpleegkundigen beginnen zich voor en achter de schermen steeds luider uit te spreken over de manier waarop de coronacrisis nu al anderhalf jaar beheerd wordt. De frustratie dat er vooral boven hun hoofden beslist wordt, is groot. Dat bevestigen vakbondsvoorzitters en professionals op het terrein en dat vernemen we in contacten met directies. “Er wordt veel óver ons gesproken in de media en het publieke debat, maar zeer weinig mét ons”, klinkt het.

16 december