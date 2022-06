Interimmers krijgen twee dagen de tijd om ziektebriefje in te dienen

Fietsvergoeding

Voorts wordt een fietsvergoeding geregeld van 25 cent per kilometer voor interimwerkers in sectoren en bedrijven waar geen fietsvergoeding is. In de praktijk kwamen de meeste interimmers wel reeds in aanmerking voor zo'n premie. Voorts is er sprake van een indexering met 8 procent van de tussenkomst voor woon-werkverkeer met de eigen wagen of motorfiets, voor de interimmers die niet kunnen terugvallen op een regeling van de sector waarin ze werken. Ook is het recht op een hospitalisatieverzekering voorzien voor interimmers die werken in een onderneming waarin het vast personeel recht heeft op een hospitalisatieverzekering.