Interfederale werkgroep neemt regelgeving rond e-steps onder de loep

De discussie over de (on)veiligheid van (en overlast door) elektrische steps of e-steps is niet nieuw, maar laaide deze week opnieuw op met het voorstel van Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke om e-steps te verbieden onder de 16 jaar. Een voorstel dat de steun kreeg van verkeersinstituut Vias.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is de verkeerswetgeving rond e-steps een federale zaak, maar is er wel met de verschillende ministers van Mobiliteit afgesproken om een interfederale werkgroep op te richten die samen de wetgeving onder de loep neemt. Bedoeling is om onder meer te kijken naar een mogelijke minimumleeftijd, het al of niet verplichten van de helm en het verbod om met meer dan één persoon op de step te staan.

Maar de Open Vld-minister wil dat het niet enkel gaat over "verplichten en verbieden". Zo blijkt uit cijfers dat de helft van de slachtoffers van ongevallen met e-steps 25 jaar of ouder is. "We moeten naar de volledige groep van gebruikers kijken", meent Peeters.

Veiligheidsadviezen

Zelf hamert de Vlaamse minister daarom op het belang van sensibilisering en responsabilisering. Zo zouden verkopers klanten bijvoorbeeld veiligheidsadviezen kunnen geven en kunnen de gebruikers best kiezen voor zelfbescherming. Ook hoffelijkheid is belangrijk. "Zeker bij het gebruik van deelsteps roep ik alle gebruikers op om deze niet in het wild achter te laten op voet- en fietspaden. Zo vermijden we onveilige situaties in de openbare ruimte", aldus Peeters.

Vraagsteller Marius Meremans vindt die aanpak onvoldoende. Volgens hem is de e-step een prangend probleem bij veel Vlaamse lokale besturen en is er nood aan breed Vlaams actieplan rond e-steps en andere voortbewegingstoestellen.