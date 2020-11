Intensivisten zien druk op zorg niet afnemen: “Lossere regels met kerst? Daar zijn ziekenhuizen écht niet klaar voor”

Vrijdag overleg over heropening winkels en kerst: we zullen nog wat langer op onze tanden moeten bijten

24 november Kunnen de winkels straks weer open? Hoe vieren we kerst? En hoe gaan we nadien leven met het coronavirus? Over die kwesties komt het Overlegcomité eind deze week samen. Het wordt vooral een verhaal van blijven volhouden, en de bevolking lijkt bereid te volgen.