Intensivist toont wat vreselijke gevolgen kunnen zijn van winkelen op koopzondag morgen: “Hoe het begon. Hoe het eindigde”

Topartsen doen dramati­sche oproep: “Kruip in uw kot, het is vijf na twaalf”

29 oktober Vier topartsen hebben in VTM NIEUWS elk vanuit hun ziekenhuis een haast wanhopige oproep gedaan nu het aantal corona-opnames aan een schrikbarend tempo blijft toenemen en het zorgschip op kapseizen staat. Allen roepen ze de regering op om over te gaan tot een nieuwe lockdown. “Kruip in uw kot, het is na vijf na twaalf.”