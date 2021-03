Intensivist Geert Meyfroidt reageert opgelucht: “Jammer, maar voor niet-coronazorg is dit erg belangrijk”

Geert Meyfroidt, intensivist aan het UZ Leuven, vindt het jammer dat het buitenplan van het Overlegcomité is uitgesteld, maar voor de niet-Covid zorg te kunnen blijven aanbieden, is het belangrijk om niet te versoepelen. Scholen en bedrijven, de plekken waar momenteel het meeste besmettingen worden vastgesteld, kunnen volgens Meyfroidt nog een extra inspanning leveren. Ook Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, is blij dat er geen versoepelingen aangekondigd zijn. “Vanuit virologisch standpunt was het daar absoluut niet het moment voor.”

Het Overlegcomité kwam vandaag vervroegd bijeen, nadat de besmettingscijfers de laatste dagen in de hoogte waren geschoten. “De cijfers lieten niet toe om te wachten, het is goed dat de ministers nu al beslissingen hebben genomen”, zegt de intensivist daarover.

“Voor het buitensporten bijvoorbeeld is dit jammer. Dat zou voor het mentale welzijn van de mensen zeker welkom zijn”, vervolgt Meyfroidt. “Maar we zitten momenteel in een erg moeilijke positie. Het uitstellen van de andere zorg, die ook levensbelangrijk is, weegt nog altijd enorm zwaar.”

Meyfroidt ziet nog mogelijkheden voor scholen en bedrijven om meer inspanningen te leveren zodat het aantal besmettingen daar beperkt kan worden. “Sommige scholen doen het erg goed, daar ben ik zeker van, maar volgens mij zijn de regels nog te vrijblijvend op dit moment. Er zouden meer garanties moeten komen, desnoods dwingender.”



De intensivist is nog bezorgd over de komende weken. “Wij gaan pas gerust zijn als de vaccinatie van de groepen die nu op intensieve zorgen terechtkomen, echt op gang is gekomen. Dan verwachten we een effect te zien, en daar zijn we erg op aan het wachten.”

Sneltesten

Ook Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, is blij dat er geen versoepelingen aangekondigd zijn door het Overlegcomité. “Hoe spijtig het ook is, er was geen andere mogelijkheid”, zegt Noppen. “We moeten daar nuchter en zakelijk in zijn.”

Het schrappen van de buitenactiviteiten ligt volgens de CEO in lijn met de logica. “De verspreiding van het virus hangt af van het aantal contacten en het type en de duur van de contacten. Elke activiteit die het aantal contacten verhoogt, verhoogt het aantal besmettingen. Het is jammer, maar vanuit virologisch standpunt kan ik mij vinden in het schrappen van die activiteiten.”

Noppen is verder ook benieuwd naar het plan dat de ministers van Onderwijs moeten uitwerken. “Dat is een heel belangrijke om de verspreiding tegen te gaan. De sneltesten zouden zeker ook in het onderwijs ingezet moeten worden, want dat is nu de plek waar veel besmettingen voorkomen.”