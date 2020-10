Intensivist Geert Meyfroidt: “Elke dag komt er een ziekenhuis aan patiënten bij”

Hoe ernstig de toestand in onze ziekenhuizen precies is door het stijgende aantal coronapatiënten, heeft intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Gasthuisberg in Leuven gisteravond mooi verwoord in Terzake op Canvas. “Elke dag komt er een ziekenhuis aan patiënten bij”, zei hij.

“Elke dag worden 400 tot 500 mensen opgenomen in de ziekenhuizen in België. Dat is de maat van een klein ziekenhuis”, klonk het. “Dat komt er elke dag bij. En dat kan natuurlijk niet onbeperkt.”

Volgens Meyfroidt proberen de ziekenhuizen zich te organiseren voor wat er op hen afkomt, maar inschatten hoe groot de golf zal zijn is moeilijk. “Er zijn te veel onbekenden, zoals wie besmet zal raken en wie ernstig ziek zal worden. Maar als we doorrekenen aan de huidige groeisnelheid, wordt het minstens even erg als in maart. Mogelijk zelfs nog iets erger als het niet aftopt.”

Telefoon

Doordat er extra capaciteit vrijgemaakt moet worden voor Covidpatiënten, zullen andere, niet-dringende ingrepen uitgesteld worden. Dat noemt Meyfroidt “tragisch”. “Heel wat mensen zullen een telefoon krijgen van hun ziekenhuis om te zeggen dat hun ingreep niet kan doorgaan. Dat heeft niets te maken met veiligheid of angst voor besmetting, alleen met logistiek. We hebben die bedden nodig om Covidpatiënten in te leggen en de mensen om voor die Covidpatiënten te zorgen. Het is opnieuw alle hens aan dek.”

Volgens Meyfroidt is het mogelijk dat ziekenhuizen de komende weken overspoeld raken. “In Luik is dat nu al zo. Er wordt wel al wat herverdeeld, maar er is nog meer capaciteit om patiënten naar andere ziekenhuizen te transfereren. Daar wordt aan gewerkt. In Vlaanderen is er nog veel capaciteit en bereidheid om patiënten uit Wallonië op te vangen en dat zal ook gebeuren. Omdat we weten dat het in een overbelast ziekenhuis minder goed is voor zowel patiënten als personeel.”

Limiet

En als de limiet wordt bereikt? “Dan kom je in minder wenselijke scenario’s, waarbij nog meer tussenafdeling opgericht moeten worden, met personeel dat er eigenlijk niet echt voor gekwalificeerd is, maar snel opgeleid wordt. We kunnen eventueel beperkt – dat is niet concreet uitgewerkt – transfereren naar omliggende landen, voor zover die ook niet in de problemen zitten. Want wij hebben samen met Duitsland eigenlijk de grootste intensieve capaciteit. De kans dat we terecht zullen kunnen in Nederland, Luxemburg of Frankrijk is klein.”

De coronacijfers van vrijdag laten overigens niet meteen een kentering zien. Voor de allereerste keer is het gemiddelde aantal besmettingen over de kaap van de 10.000 gegaan. Afgelopen maandag kwam er zelfs een recordaantal van 12.730 bevestigde besmettingen bij op één dag. In onze ziekenhuizen werden gisteren bijna 500 nieuwe patiënten opgenomen. Het is van de piek van de eerste golf (begin april) geleden dat het er nog zo veel waren.