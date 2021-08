INTEGRAAL. Zo klonk teleurstelling bij VRT-directie na uitspraken Demarez: “Geen plaats voor discriminatie, haat en vuilbekkerij”

“Ik was al een tijdje van plan jullie bij het doven van de Olympische vlam een mailtje te zenden. Een bericht waarin ik mijn enorme waardering en trots wens uit te drukken voor het hoogstaande professionele en ronduit beklijvende werk dat we met z’n allen hebben afgeleverd tijdens deze toch wel bijzondere Olympische Spelen. Nooit was er meer aandacht voor de diversiteit en de veelzijdigheid van al onze atleten, in alle geuren en kleuren. Die atleten hebben het ook bijzonder goed gedaan, maar voor en achter de schermen geldt dat evenzeer voor alle medewerkers van VRT en Sporza. Mijn welgemeende felicitaties!”

“In dat licht is het natuurlijk bijzonder laakbaar dat al dat goeds nu de voorbije uren in vraag wordt gesteld door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker. Ik wil daarom nog eens heel duidelijk herhalen dat er binnen de publieke omroep geen plaats is voor discriminatie, haat en vuilbekkerij over hoe mensen in het leven staan. De VRT maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van hun geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. Niet op het scherm maar evenmin achter de schermen. Respect tonen voor iedereen kan en moet een onderscheidende kwaliteit zijn en blijven van de publieke omroep. We maken er geen compromissen over en leggen de lat hoger dan wie dan ook.”