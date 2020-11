INTEGRAAL. Lees hier het ophefmakende interview met Marc Van Ranst in De Volkskrant

Amnesty Internatio­nal laakt mensenrech­ten­schen­din­gen in rusthuizen: bewoner overleden na anderhalve week zonder water

16 november Amnesty International is scherp voor de manier waarop de autoriteiten sinds de start van de coronacrisis met de bewoners van de woonzorgcentra in ons land zijn omgesprongen. In een nieuw onderzoeksrapport spreekt de organisatie van mensenrechtenschendingen. Onder meer het recht op gezondheid, het recht op leven en het verbod op discriminatie werden volgens het onderzoek met de voeten getreden.