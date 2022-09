INTEGRAAL. Lees hier de Septemberverklaring van Jan Jambon: “Wat ik maandag heb moeten ondergaan, was pijnlijk”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zijn Septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. In die verklaring doet de regering traditioneel de grote lijnen van haar beleid en begroting voor het komende jaar uit de doeken. “Wat ik maandag heb moeten ondergaan, was pijnlijk”, zegt Jambon nadat de partijen er die dag niet in slaagden een akkoord te vinden. Lees hieronder de Septemberverklaring van Jambon.

Normaal gezien moest Jambon de Septemberverklaring afgelopen maandag afleggen, maar de drie Vlaamse regeringspartijen slaagden er niet in tijdig een begrotingsakkoord te vinden. Gisteren legde CD&V zich dan toch neer bij het compromis dat in feite al maandag op de regeringstafel lag, maar toen nog onvoldoende was voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

“Begin deze week beloofde ik u dat ik vandaag naar dit Parlement zou terugkeren met een reeks krachtige maatregelen die mensen, bedrijven en organisaties helpen om door deze crisis te geraken. Mijn ministers en ikzelf hebben al het mogelijke gedaan om een akkoord te vinden, en we zijn daarin geslaagd. We kunnen het niet maken om in de ontwrichtende energiecrisis waarin we zitten, géén maatregelen te nemen”, zo start Jambon zijn Septemberverklaring.

Energiefactuur

Vervolgens wijst met Jambon met een beschuldigende vinger in de richting van Rusland. “De crisis waar we vandaag in zitten, die begon helemaal anders. Geen vleermuis, maar een tiran stak de lont aan het vuur. Vladimir Poetin viel zijn buurland Oekraïne op de meest gruwelijke wijze binnen. Onbeschaamd”, luidt het. “In Vlaanderen vloeit gelukkig geen bloed, maar de Vlamingen krijgen wel de hoge rekeningen gepresenteerd. In de vorm van een waanzinnige energiefactuur en hoge winkelprijzen.”

Opvallend, verderop in zijn toespraak refereert Jambon aan de communist Lenin. “Typisch ook aan de wereld waarin we leven, is dat alles sneller en sneller gaat. Het zal u allicht verbazen, maar ik wil hier en zeer uitzonderlijk een communist citeren, Lenin: ‘Er zijn decennia waarin niets gebeurt en er zijn weken waarin decennia gebeuren’. Lenin was een verschrikkelijke tiran, maar dit citaat bevat waarheid.”

Volgens Jambon moeten fundamentele antwoorden op de energiecrisis van Europa komen. “Vlaanderen heeft onvoldoende middelen om de stijging van de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven volledig te dragen. Het zou tientallen miljarden vergen om iedereen volledig te vergoeden. Nogmaals, dit kunnen we niet, als je weet dat de hele Vlaamse begroting zo’n 60 miljard bedraagt. Dat zeg ik eerlijk, maar het is tegelijk ook frustrerend.”

Begroting

• De indexering van het basisbedrag in het groeipakket wordt opnieuw van 1 op 2 procent gebracht. Daarnaast krijgen alle kinderen in 2022 en 2023 een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro.

• De doelgroep van de sociale toeslagen wordt uitgebreid van 30.000 tot 80.000 kinderen, of zowat 10 procent van het totaal.

• De kinderopvang krijgt tot 2027 elk jaar 100 miljoen euro extra.

• Voor de bedrijven komt er een pakket van 250 miljoen euro aan subsidies, op voorwaarde dat ze investeren in energiebesparing. De ondernemingen krijgen daarnaast 1 miljard euro aan leningen en waarborgen om hen door de energiecrisis te helpen.

• De jobbonus, die in extra nettoloon voorziet voor de laagste lonen, wordt uitgebreid. Het plafond wordt verhoogd tot een bruto maandloon van 2.900 euro. Het maximale jaarlijkse bedrag van de bonus stijgt van 600 tot 700 euro.

• Voor de Blue Deal, het plan tegen waterschaarste en droogte, wordt 250 miljoen euro voorzien. Vanaf volgend jaar wordt er structureel 20 miljoen euro bijkomend uitgetrokken, plus een extra van 150 miljoen gespreid over de komende twee jaar.

• Daarnaast wordt de indexering van de huurprijzen beperkt. Enkel de eigenaars van gebouwen met een zeer goede energiescore mogen de volledige index doorrekenen. Naarmate het energiepeil daalt, neemt ook de maximale indexering af.

Terugblik onderhandelingen

Tot slot blikt Jambon terug op de onderhandelingen voer de begroting. “De afgelopen dagen waren allesbehalve een fraai toonbeeld van hoe we Vlaanderen willen besturen, willen organiseren, willen vooruithelpen. Er vielen harde woorden en verwijten. Ook aan mijn persoon. Sommige uitspraken waren beledigend en vernederend. Elk kiest ervoor welke stijl hij of zij hanteert, ik ga me niet verlagen.”

“Bovendien ben ik als persoon niet belangrijk, laat staan dat mijn ego ertoe doet. Ik kan ook heus wel tegen een stootje, hoewel ik me zorgen maak over de verruwing van de politieke zeden. Dat dient onze democratie niet. Maar wat wel echt telt, dat is het welzijn, dat is het geluk, dat is de vooruitgang van het volk dat het onze is. Daarom ben ik in de politiek gestapt, daarvoor blijf ik tot het uiterste gaan”, besluit hij.

Lees hieronder integraal de Septemberverklaring:

