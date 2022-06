INTEGRAAL. Bekijk hier alle resultaten van de Grote Peiling

14 overlij­dens en 24 hersenlet­sels gelinkt aan crèches, 1 mea culpa: moet topvrouw Agentschap Opgroeien opstappen?

Het gerecht heeft de voorbije vijf jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels onderzocht bij baby’s en peuters die mogelijk gelinkt zijn aan een incident in een crèche. Dat zegt Freya Saeys (Open Vld), eerste ondervoorzitter van de Onderzoekscommissie over de problemen bij de kinderopvang in het Vlaams Parlement. Leidend ambtenaar Katrien Verhegge van het Agentschap Opgroeien werd gisteren in de Commissie fel aangepakt maar sloeg ook één keer mea culpa.

5:00