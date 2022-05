Instituut voor verkeersveiligheid pleit voor rijbewijs met punten

Het verkeersveiligheidsinstituut Vias pleit ervoor om snel een rijbewijs op punten in te voeren waar tot op een bepaald niveau automatisch maatregelen aan gekoppeld zijn. Dat staat in een studie op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

Vias vergeleek het Belgische systeem om verkeersrecidivisten op te volgen met die van andere landen. “De hoofdconclusie is dat België achterophinkt als het gaat over opvolgen en straffen van zogenaamde lichte verkeersovertredingen”, luidt het.

Het gaat om overtredingen waarvoor de bestuurder niet rechtstreeks voor de rechtbank moet verschijnen, zoals lichtere snelheidsovertredingen, rijden onder invloed met een alcoholgehalte tussen de 0,5 en 0,8 promille, het gebruik van de gsm achter het stuur of rijden zonder gordel. “Het zijn allemaal overtredingen die meestal met een boete afgehandeld worden”, stelt Vias.

Volledig scherm Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. © BELGA

Recidive

Tegelijk telt België meer verkeersdoden dan het Europese gemiddelde (56 tegenover 51 doden per miljoen inwoners; nvdr). De mortaliteit in het verkeer is in vijftien jaar bijna gehalveerd, maar toch zakt ons land verder weg op de Europese ranglijst.

Dat bestuurders bepaalde overtredingen kunnen blijven begaan, speelt daarbij een rol volgens Vias. “De link tussen recidiveren en een verhoogde betrokkenheid bij ongevallen is al verschillende keren aangetoond. Het is dus nodig om herhaalde overtredingen systematisch op te volgen.”

Tot op zekere hoogte

Daarom is het instituut voorstander van een rijbewijs met punten om lichtere overtredingen systematisch op te volgen. Het pleit er wel voor om maar tot een zekere hoogte automatisch maatregelen te verbinden aan het systeem, zoals het verval van het recht tot sturen of een evaluatie van de rijgeschiktheid. “Vanaf een bepaalde drempel aan overtredingen of punten blijft een gerechtelijke beoordeling het meest geschikt in de huidige Belgische context”, zegt Vias.

Tussentijdse waarschuwingen

“Wanneer er ernstigere overtredingen worden gepleegd, moet er dus meer persoonlijk bestraft worden. Deze gecombineerde aanpak maakt gerichte maatregelen mogelijk, denk maar aan tussentijdse waarschuwingen en andere educatieve maatregelen. Als dat niet helpt, kan er naar zwaardere straffen overgeschakeld worden. Een gecombineerd systeem biedt veel mogelijkheden, zowel op het vlak van educatie als op het vlak van sancties. Een soortgelijke ‘hybride’ aanpak bestaat al in Groot-Brittannië”, legt Vias uit.

Het is niet de eerste keer dat Vias zich over het rijbewijs met punten buigt. In 2018 concludeerde het instituut nog dat het niet aangewezen was om het systeem onmiddellijk in te voeren omdat de pakkans in België te laag was. Toenmalig mobiliteitsminister François Bellot (MR) greep die studie aan om een mogelijk rijbewijs met punten af te voeren.

