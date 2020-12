Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen sleept Twitter voor de rechter na weigering om naaktfoto’s te verwijderen

HLN onderzoekt mishande­ling in de kinderop­vang: hoe goed beschermen we onze baby’s en peuters?

6 december Iedere dag worden in Vlaanderen 90.000 baby’s en peuters opgevangen in een crèche of bij een onthaalouder. Hoe goed beschermen we al die kinderen in de opvang? HLN voerde het allereerste, grootschalige onderzoek en vroeg duizenden pagina’s aan overheidsrapporten op. Wat we daarin ontdekten, was bij momenten verbijsterend.