Instagram Stories van Conner Rousseau over studeren zorgen voor ergernis op Twitter: “Schandalig, een sociale partij niet waardig”

Weernieuws Woensdag­nacht kans op sneeuw in het centrum van het land

13:34 Vandaag is het overwegend zwaarbewolkt met weinig of geen opklaringen. Het blijft, op een spatje regen of een vlokje sneeuw na, droog. Tijdelijk valt er lichte regen of motregen in het noorden van het land. De maxima schommelen van -2 graden in de Hoge Venen tot +4 graden aan zee, zo meldt het KMI. Woensdagnacht is er kans op sneeuw in het centrum van het land.