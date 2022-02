Instagram- en TikTok-museum Smile Safari opent vanaf april de deuren in shoppingcenter Wijnegem

Instagram- en Tiktok-museum Smile Safari opent op 1 april 2022 de deuren in het winkelcentrum Wijnegem Shop Eat Enjoy. Na verschillende succesvolle edities in Brussel, Kortrijk en Lille (FR) doet Smile Safari haar intrede in regio Antwerpen, en dit met een gloednieuwe experience.

Smile Safari trok de voorbije twee jaren meer dan 120.000 bezoekers aan, waaronder heel wat influencers en artiesten, maar evengoed families en vriendengroepen. Voor de creatie van de designs van de verschillende ruimtes, met een interieur van schommels, optische illusies, videowalls, neon signs, spiegelkamers, karaokebooths, trampolines, ballenbaden, Caddilacs en meer, werkte het Smile Safari-team samen met Belgische kunstenaars zoals Dries Depoorter, Karen François, El Tipo en Pieter Boels.

Uitstap voor de hele familie

Met de nieuwe locatie in het overdekte winkelcentrum Wijnegem Shop Eat Enjoy mikt Smile Safari op een publiek uit de bredere regio en kijkt het ook over de grens, richting Nederland. Wijnegem heeft een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de auto. Door een plek in te nemen in een shoppingcentrum zet Smile Safari zich opnieuw in de markt als ‘retailtainment’, een toffe uitstap die je perfect kan combineren met een dagje shoppen. “De komst van Smile Safari past helemaal binnen de koers die we met Wijnegem Shop Eat Enjoy zijn ingeslagen. Voordien deden we al regelmatig acties op sociale media om een jong publiek te blijven aanspreken en met een Smile Safari in ons complex kan het niet meer stuk”, aldus Katrien Geysen, General Manager Wijnegem Shop Eat Enjoy.

Smile Saloon

Voor het eerst opent Smile Safari ook een eigen bar, de Smile Saloon, waar een fijn aanbod aan kleurrijke en smakelijke drankjes en snacks zullen geserveerd worden. In voorgaande tentoonstellingen kwamen er regelmatig bekende Instagrammers en TikTokkers op bezoek voor meet & greets. Dat zal in deze editie niet anders zijn. “Met de opening van een aparte ruimte voor kinderfeestjes en andere events enerzijds en de Smile Saloon anderzijds zetten we nog meer in op een totale ervaring. Na het bezoek aan de expo is het immers nog niet afgelopen, maar kan je genieten van een hapje en een drankje, terwijl je de foto’s en video’s samen bekijkt en deelt. Dat is de weg die we willen inslaan: mensen van begin tot eind een fijn moment laten beleven waarvan ze nog lang erna kunnen genieten”, zo besluit Hannes Coudenys, creatief directeur en oprichter van Smile Safari.

Er komt ook een speciale private room die er even ‘instagrammable’ zal uitzien als de rest van Smile Safari. Die kan afgehuurd worden om voor of na de expo te genieten van een hapje en een drankje, met eigen catering of via een van de zorgvuldig geselecteerde cateringpartners.

Tickets zijn vanaf 16 februari te koop via www.smilesafari.be

