Inspectiedienst van politie vindt controles op terreurbeschuldigden niet streng genoeg: “Een simkaart onder de voorhuid van de penis, het is al gebeurd”

Aantal werklozen in Vlaanderen met 6 procent gestegen

Het aantal werklozen dat ingeschreven is bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is in maart met 6 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de instroom van werklozen uit andere landen.