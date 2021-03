Inspectie van Financiën onderzoekt bijna miljoen euro aan Vlaamse subsidies voor vzw’s El Kaouakibi

Het zijn de Vlaamse inspectiediensten die toezien op de correcte aanwending van de subsidies, zei Jambon in het Vlaams parlement na enkele vragen. “De fraude zelf zit in handen van het gerecht. Maar gezien de onthullingen van de laatste dagen hebben we de opdracht gegeven aan de Inspectie van Financien om alle subsidies aan de projecten onder de loep te nemen.”

Jambon gaf een overzicht van de subsidies die Vlaanderen de afgelopen jaren gaf vanuit vier departementen (Jeugd, Media, Onderwijs en Cultuur). “In 2012 ging het om 40.000 euro, in 2013 om 125.000 euro, in 2014 om 106.000 euro, in 2015 om 72.500 euro, in 2016 om 120.000 euro, in 2017 om 76.500 euro, in 2018 om 140.000 euro, in 2019 om 110.000 euro, en in 2020 om 60.000 euro. Dit jaar zijn er nog geen subsidies uitgekeerd.” Samen gaat het zo om 850.000 euro.