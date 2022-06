Inleveren om bedrijf te redden, oké. Maar pak onbetaalde duty hours per week... Dit is waarom piloten Brussels Airlines willen staken

Leuven Drievoudi­ge moord in Kes­sel-Lo: voorlopig geen spoor van persoon die 54-jarige bewoonster, haar zoon (23) en vriend des huizes (47) neerstak

In een woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie lichamen aangetroffen. Rond drie uur ‘s nachts ontving de politie een noodoproep over een steekpartij. Ter plaatse aangekomen troffen de agenten drie lichamen aan. Hulp kon niet meer baten. De politie zocht in de woning en omgeving naar een moordwapen en eventuele bewijzen.

5:40