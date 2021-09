Inleidingszitting zaak-Sanda Dia met achttien Reuzegom-leden start vandaag om 10 uur: volg het hier

Vandaag bewolkt met lokaal wat lichte neerslag, morgen droog en zonnig

7:11 In de voormiddag verwacht het KMI in de meeste streken veel bewolking met mogelijk hier en daar wat lichte neerslag. Over het uiterste westen verschijnen er in de loop van de voormiddag stilaan opklaringen. In de namiddag blijft het overwegend droog en krijgen we vooral in de noordwestelijke landshelft breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 22 graden over het westen.