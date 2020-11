Inleidende zitting dossier-Bart De Pauw op 14 januari

Het eerste gesprek met Ines De Vos (50), mevrouw Bart De Pauw: “Ik ken de waarheid. En ik kan daarmee leven”

17 oktober Drie jaar geleden, bijna dag op dag, barstte op de Reyerslaan een bom. Ergens in Lier, bij een gezin met drie kinderen, gebeurde hetzelfde. Bart De Pauw (52) - tv-maker, echtgenoot en vader - werd wereldnieuws. 'Een zaak.' Bleef al die tijd onzichtbaar: Ines De Vos, z'n vrouw. Enkel intimi zagen hoe ze vocht. Voor de kinderen. Het bedrijf. En finaal ook haar huwelijk. In wat haar eerste interview ooit is, blikt ze op die periode terug. "Die eerste twee jaren probeer je gewoon overeind te blijven. De verwerking: die begint nu pas."