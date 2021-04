Initiatiefnemers ‘La Boum 2' dreigen met rechtbank bij grote politieontplooiing op 1 mei: “Aanslag op onze mentale gezondheid en openbare orde”

De eerste ‘La Boum’ was eigenlijk bedoeld als arilgrap, maar ontaardde in een veldslag toen een honderdtal illegale feestvierders weigerde om het Ter Kamerenbos te verlaten. De politie zette onder meer het waterkanon, traangas en agenten te paard in om het grasveld aan de vijvers te ontruimen.

Enkele dagen later kwam er al een oproep voor een nieuw feestje. Het anonieme collectief ‘L’Abîme’ (De Afgrond, nvdr) wilde uit protest tegen de coronamaatregelen een vervolg breien aan ‘La Boum’ en stelde 1 mei voor als datum. Er volgde ook een oproep aan minister van Binnenlandse Zaken Verlinden: “Uw missie is om ons officiële toestemming en een datum te geven voor de organisatie van ‘Boum 2' in het Ter Kamerenbos. We willen dat u daarbij rekening houdt met het advies van experts, van wie sommigen zeggen dat het risico op besmetting bij zo’n evenement in openlucht miniem is en dat het belangrijk is voor de gezondheid van de jeugd.”

Geen toestemming

Het antwoord was niet wat ze gehoopt hadden. “Het is veel te vroeg om op 1 mei al zoiets te organiseren, maar ik wil wel met de initiatiefnemers praten. Al moeten ze zich dan wel bekendmaken”, reageerde ze. Ze gaf ook mee dat ze zelf geen toestemming kon geven voor het event, want dat is een bevoegdheid van de burgemeester.

‘L’Abîme’ verwijt de minister nu dat hun noodkreet haar niet raakt. “Zonder een concreet antwoord van uw kant kunnen we niet anders dan gevolg geven aan de honderden verzoeken om hulp die we krijgen en de vitale behoefte om samen te komen en onze sociale banden te vernieuwen”, klinkt het in een mededeling op Facebook.

Bedreiging

En ze voegen er zelfs een bedreiging aan toe. “In het geval uw enige antwoord op de grote nood van jonge mensen het sturen van waterkanonnen, traangas, hondenbrigades en bereden politie zou zijn, zullen we naar de Belgische en internationale rechtbanken stappen om deze ernstige aanval op onze mentale gezondheid en de openbare orde te veroordelen.”

Dat zou wel betekenen dat ze hun anonimiteit moeten opgeven.

