Essen ‘Grappige Tik­Tok-vi­deo’ gericht naar 11-jarigen blijkt onthoofd­ings­film­pje: politie start onderzoek

7 juni De politiezone Grens is een onderzoek gestart naar de herkomst van een onthoofdingsfilmpje dat opdook in een Whatsappgroepje van 11- en 12-jarigen van een school in Essen. Een van de leerlingen in het groepje had het filmpje in de groep gezet. “Je zou dit eerder verwachten in het secundair en niet in de lagere school, maar het is een algemeen fenomeen en zeker niet typisch Essens”, klinkt het bij de burgemeester.