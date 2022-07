Inhalen over pechstrook en andere gevaarlijke fratsen van Mercedes en Porsche op E17

Een Porsche en een Mercedes steken langs rechts een auto op de linkerrijstrook voorbij, maar dat is niet alles. Even later stuift de Mercedes van de linkerrijstrook naar de pechstrook om zo opnieuw alles en iedereen in te halen. De Porsche haalt dan opnieuw een wagen langs rechts in.

Wat zegt de wegcode?

In ons land is rechts rijden verplicht. Dat houdt in dat je op de snelweg steeds de rechterrijstrook moet gebruiken als die vrij is. Rijd je op een snelweg met drie rijstroken, dan mag je niet blijven rijden op het derde rijvak als het tweede vrij is.

Rechts inhalen is verboden

Inhalen mag je alleen langs links, al zijn er uitzonderingen. Op de snelweg mag je een rijstrook kiezen wanneer sprake is van vertraagd verkeer. Binnen de bebouwde kom mag je je rijstrook kiezen “die het best aan je bestemming beantwoordt”, zodat je bijvoorbeeld links mag blijven rijden als je verderop links moet afslaan. Ook bij het voorsorteren hoef je natuurlijk niet rechts aan te houden wanneer je naar links moet, en ook op een plein of een rotonde is het niet verplicht zo rechts mogelijk te rijden.

