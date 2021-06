Inhaalmomenten voor vaccinatie worden voorzien na de zomer: “Plan eerst je vaccinatie, dan je vakantie”

Sommige vaccinatiecentra willen of kunnen niet schuiven met afspraken, anderen doen dat dan weer wel. “Vaccinatiecentra in heel het land doen wat ze kunnen om de mensen uit hun regio zo snel en zo vlot mogelijk te vaccineren”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan VTM Nieuws. Hij roept mensen op om zich aan te passen aan de voorgestelde vaccinatiedata. Plan eerst je vaccinatie, dan je vakantie, zo luidt de boodschap.

Veel verschillende mensen contacteren het vaccinatiecentrum om hun afspraak te verplaatsen, maar niet in alle vaccinatiecentra krijgt u onmiddellijk een nieuwe afspraak. “We zitten in een periode waarin we duizenden mensen moeten vaccineren in al onze centra”, vertelt Moonens. “In veel centra is het niet mogelijk om voor mensen een oplossing te vinden op maat. We roepen de mensen op om zich aan te passen aan de vaccinatiedata. Probeer zo te plannen dat je kan opdagen op de voorziene momenten.”

Veel mensen willen op reis en kunnen niet schuiven met vakantie. Zij kunnen dus niet komen opdagen op het voorziene moment. “Zeer begrijpelijk na zo’n zware periode. Maar we zitten in een periode waarin we zo veel mogelijk mensen proberen te vaccineren”, aldus Moonens. “Voor wie het kan om te schuiven met vakantieplannen, doe dat. Voor wie niet anders kan, zullen we een herkansing voorzien na de zomer. We laten die mensen zeker niet in de steek. Zij zullen een tweede prik krijgen na de vakantie.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Bollen

Herkansing

De concrete details over de herkansing zijn vandaag nog niet bekend. “De voorbereidingen hierover zijn momenteel bezig”, verduidelijkt Moonens. “Er liggen verschillende pistes op tafel. We gaan dat eerst concreet uitwerken. Er zal een nieuwe kans zijn om je tweede prik te halen. Of als je je eerste prik gemist hebt om een bepaalde reden, is er ook een nieuwe kans mogelijk.”

“Het is beter om de tweede prik te halen op het moment dat je wordt voorgesteld. Moet het op een later moment? Dan is het nog altijd beter om geen tweede prik te krijgen. We bespreken dat nu met de taskforce om te bekijken wat studies zeggen over een latere tweede prik en eventueel verminderde werking.”

Vragen over nieuwe afspraak

Chris Van Tongelen, centrummanager van het vaccinatiecentrum in Putte, krijgt voortdurend vragen het verplaatsen van een afspraak. “Vroeger waren het allemaal mails over ziektes en dat soort toestanden. Nu gaat het over het feit: ‘We gaan met vakantie, kan je mijn vaccinatie verplaatsen?’”

In Putte proberen ze nu al zo flexibel mogelijk te zijn, zeker als mensen een buitenlandse reis geboekt hebben en niet op tijd terug kunnen zijn. “Soms zie je dat gewoon aan iemand, die dan zegt: ‘Ik ben een maand met vakantie.’ Dan kijk ik al even en dan denk ik: ‘U bent waarschijnlijk een maand aan de Belgische kust.’ Als het antwoord dan ja is, dan kom je maar even terug. Ik zeg dan dat het het ideale moment is om de bloemetjes nog eens water te geven en het gazon af te rijden. Daarvoor doen we geen gekke dingen.”

Er zijn ook centra die het niet zien zitten om afspraken te verplaatsen. “Ik begrijp dat wel”, reageert Van Tongelen. “In het begin hebben wij dat ook gedaan. Wij hadden eerst het idee om daarmee niet te beginnen, maar dan krijg je niets anders dan gefrustreerde mensen. Het idee hier is dat mensen toch naar buiten gaan met een goed gevoel. Het is al moeilijk genoeg om sommige mensen te overtuigen om een vaccin te komen halen. Als ze dan komen, willen we ook dat ze het tweede komen halen. We doen er alles aan om dat tweede toch te laten gebeuren.”

