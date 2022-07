ING verwacht dat huizenprijzen in 2022 en 2023 minder snel stijgen dan inflatie

De vastgoedprijzen in ons land gaan blijven stijgen, maar wel aan een trager tempo dan de inflatie. Dat verwacht de studiedienst van ING België. Voor dit jaar verwacht de bank een stijging met 5 procent, voor volgend jaar een stijging met 1 procent. Uit een enquête van ING blijkt ook dat slechts veertien procent van de ondervraagden vindt dat huisvesting nog betaalbaar is voor alle Belgen.

Volgens cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van de akten zijn de vastgoedprijzen in de eerste drie maanden van het jaar met 7,8 procent gestegen. Uit de Notarisbarometer, die zich baseert op compromissen, bleek vorige week dan weer dat de huizenprijzen in de eerste helft van het jaar met 6,3 procent zijn gestegen in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.

Toch lijkt de activiteit op de vastgoedmarkt recent wat te zijn afgekoeld: terwijl het aantal transacties in januari nog 8,9 procent hoger lag dan vorig jaar, daalde het aantal transacties in juni met 21,7 procent, bleek uit de Notarisbarometer. Daardoor daalden de huizenprijzen in Vlaanderen afgelopen kwartaal met 0,8 procent. Het aantal zoekopdrachten naar de drie grootste vastgoedzoekertjessite (Immoweb, Immovlan en Zimmo) lag in de eerste vijf maanden van het jaar ook gemiddeld 15 procent lager dan vorig jaar.

ING verwacht dat de prijzen in 2022 (+5 procent) en 2023 (+1 procent) nog gaan blijven stijgen, maar wel aan een trager tempo dan de inflatie waardoor de reële prijsgroei negatief zal worden. “Hoewel het aantal transacties lijkt af te koelen, blijft de vraag naar vastgoed groot. Het aantal huishoudens zal de komende jaren blijven groeien. Bovendien houdt het reële beschikbare inkomen goed stand dankzij een sterke werkgelegenheidsgroei en de automatische loonindexering, die de groei van de huizenprijzen zal ondersteunen”, zegt econoom Wouter Thierie. “Anderzijds zorgt de stijgende rente sinds begin dit jaar ervoor dat hypotheekleningen duurder worden. Bovendien zorgen de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie voor onzekerheid, waardoor huizenkopers hun aankoopbeslissing mogelijks kunnen uitstellen.”

Enquête: twee op drie vindt huisprijzen in eigen gemeente overgewaardeerd

Slechts 6 procent van de ondervraagden in de enquête van ING denkt dat de huizenprijzen in de komende twaalf maanden zullen dalen. Bijna een derde verwacht zelfs een sterke stijging. Twee op de drie vindt dat de huidige huizenprijzen in hun gemeente overgewaardeerd zijn.

In de huidige context denkt slechts 14 procent van de ondervraagden dat huisvesting (kopen of huren) betaalbaar is voor de meeste mensen in ons land. Bovendien denkt driekwart dat het in de komende drie jaar moeilijker zal worden om een huis te kopen. Onder 65-plussers bedraagt dit aandeel zelfs 83 procent. Jonge mensen zijn over het algemeen wat optimistischer.

