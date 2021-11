ING België sluit volgend jaar vijftigtal kantoren

Turnhout Populair café sluit vrijwillig de deuren na nieuwe mondmasker­plicht: “We willen geen politie spelen in onze eigen zaak”

Tranen in de ogen dat ze hun klanten dit moeten aandoen. Maar de zaakvoerders van De Zwarte Ruiter zien geen andere optie. Het populaire jongerencafé in Turnhout sluit vrijwillig de deuren voor enkele weken. Een rechtstreeks gevolg van de verstrengde coronamaatregelen. “We willen geen politie spelen in onze eigen zaak.” Eerder deze week kondigden klanten van een jongerencafé uit Schijndel (Nederland) nog aan om met feestbussen naar het café te komen om het vroege sluitingsuur in Nederland te omzeilen.

15:43