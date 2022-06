Infrabel test 'heetwatertrein' die gebruik van herbiciden op sporen moet verminderen

Roeselare/Ingelmunster Man onder invloed van alcohol en drugs rijdt kilometers ver op velg, waardoor zijn bestelwa­gen in brand vliegt door vonkenre­gen

Hij is naar eigen zeggen weer op het goeie pad maar wat Ingelmunsternaar W.W. (39) vorig jaar uitspookte in Roeselare, doet toch alweer de wenkbrauwen fronsen. Na een ongeval reed hij nog enkele kilometer verder, hoewel zijn band links vooraan vernield was en de velg op het asfalt dokkerde. Daardoor ontstond brand in het motorcompartiment en de bestuurdersruimte.

