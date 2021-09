Infrabel opent eerste echte "spoorschool" van België

Kwik klimt komende dagen naar 26 graden: “Nazomer lijkt in aantocht vanaf maandag”

9:10 De eerste schooldag start grijs met op de meeste plaatsen veel lage bewolking. Alleen in het uiterste zuiden schijnt de zon in de ochtend. Het blijft volgens het KMI wel overwegend droog, bij temperaturen rond 18 graden in het centrum van het land. De komende dagen stijgt het kwik wel geleidelijk, tot een zomerse 26 graden op maandag. Volgens VTM-weerman Frank Duboccage lijkt het erop dat we begin volgende week een mooie nazomerse periode krijgen.