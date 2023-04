Infrabel gaat miljard euro lenen om te investeren in Belgisch spoorwegnet

In ‘The Sky is the Limit’ was hij nog vol lof over Kaapverdië, maar nu is matrassen­ko­ning Jopi minder blij: “Twee appartemen­ten gekocht, 500.000 euro verloren”

Ook matrassenkoning Jopi Martens en zijn vrouw Katty - bekend van ‘The Sky is the Limit’ - behoren tot de groep van honderden Belgen die hun investering zagen opgaan in een spookresort op Kaapverdië. “Een vriendin stuurde vorige week nog foto’s door van het onafgewerkte complex. We zijn hier 500.000 euro aan kwijt”, reageren ze nu verslagen. Al heeft het koppel toch nog een beetje hoop op een goede afloop.