Informatiedrempel voor fijn stof overschreden in alle gewesten

Het 24-uursgemiddelde fijnstofconcentratie PM10 lag om 8 uur in Vlaanderen met 61 microgram per kubieke meter lucht hoger dan de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht. In Brussel en Wallonië ging het om 52 en 53 microgram per kubieke meter lucht.



Ook voor PM2.5 ('particulate matter' of 'deeltje' met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) lag het 24-uursgemiddelde in Vlaanderen met 45 µg/m3 boven de informatiedrempel van 35 µg/m³. Brussel (37) en Wallonië (36 µg/m³) zaten daar net boven, zegt IRCEL.