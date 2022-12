Informatiedrempel voor fijn stof overal in ons land overschreden, vanaf morgen snelheidsbeperkingen in Brussel en verbod om met hout te verwarmen

weernieuws Er komt een ijskoude nacht aan: tot -12 graden in de Ardennen

Het wordt komende nacht ijskoud, met temperaturen tot -12 graden of zelfs nog lager in de Ardennen. Vrijdag begint de dag zeer koud met opklaringen in het westen en in Belgisch Lotharingen. Elders is er veel bewolking met nevel en eventueel wat vlokjes sneeuw. Verder is het uitkijken voor gladheid door rijm- of ijsplekken.

8:49