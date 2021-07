Influencer uit Trooz deed emotionele oproep: “Door mijn bericht op Instagram werden mijn ouders gered”

Hongaarse premier Orban wil Europese subsidies niet afhanke­lijk maken van afschaf­fing 'antihomo­wet’

24 juli Hongarije wil geen geld uit het Europese relancefonds indien de Europese Unie de uitkering afhankelijk maakt van de afschaffing van de wet die minderjarigen toegang verbiedt tot content over homoseksualiteit of geslachtsveranderingen. Dat heeft premier Viktor Orban laten opnemen in een verordening die vrijdagavond in het Hongaarse staatsblad is verschenen.