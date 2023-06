Influencer Acid reageert voor het eerst nadat YouTube tijdelijk account opschort na Reuzegom-video: “Nog zes dagen verbannen, dan gaan we los”

UPDATEYouTube heeft het account van de bekende influencer Acid tijdelijk opgeschort nadat hij een video had gepubliceerd met de namen en foto’s van enkele Reuzegommers. Het videoplatform had woensdagavond de video al offline gehaald, maar legt nu een extra sanctie op waardoor Acid voorlopig geen nieuwe video’s of livestreams kan publiceren. Acid (Nathan Vandergunst) reageert luchtig op de mogelijke gevolgen van zijn video: “Eén ding is zeker, ik ga de freshest suit in de rechtszaal hebben”.

“We gaan mensen exposen!” Met die uitspraak had de bekende YouTuber Acid woensdagnamiddag een video online gezet waarin hij de namen en foto’s van enkele Reuzegommers deelde. De video werd bijna 200.000 keer bekeken voordat YouTube de video offline haalde woensdagnacht. “Deze video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content”, luidde de boodschap. Volgens het videoplatform verbiedt het “ten strengste content dat gericht is op een persoon met langdurige of kwaadwillige beledigingen”.

Acid krijgt ook een publicatieverbod voor een week opgelegd. “Intimidatie en cyberpesten zijn niet toegestaan op YouTube”, reageert woordvoerder Michiel Sallaets aan onze redactie. Hierdoor kan de YouTuber voorlopig geen nieuwe video’s of livestreams publiceren “in overeenstemming met hun drie strikes-beleid” dat volgens het videoplatform “op iedereen van toepassing is”.

Nathan Vandergunst zelf lijkt er luchtig mee om te gaan. “Eén ding is zeker, ik ga de freshest suit in de rechtszaal hebben", schrijft hij onder een Instagrampost waarin hij te zien is met een pak aan. “Nog zes dagen verbannen op YouTube. Dan gaan we los", klinkt het verder.

Het beleid van YouTube is gebaseerd op een “systeem van drie inbreuken” waarbij altijd een straf aan verbonden is. Bij een eerste inbreuk van de gebruiksvoorwaarden van YouTube krijg je één week schorsing. Bij een tweede inbreuk gaat het om twee weken schorsing. Als je nadien nog eens een fout begaat, sluit YouTube je kanaal definitief af. Het is alvast niet de eerste keer dat YouTube tussenkomt na een controversiële post van Acid. In het verleden heeft het videoplatform al verschillende keren ingegrepen en zelfs het hoofdaccount van de bekende influencer afgesloten.

“Twee maten en twee gewichten”

Het filmpje deed woensdag heel wat stof opwaaien, ook de advocaten van de Reuzegommers reageerden met verbijstering op de video. “Wat hij doet, is strafbaar”, maar of er effectief nog een gerechtelijk staartje volgt, hangt ervan af of de genoemde Reuzegommers gerechtelijke stappen nemen of niet.

Waar haalde hij het recht vandaan om dit te publiceren en om deze mensen aan de schandpaal te nagelen? Walter Damen, Advocaat van een Reuzegommer

Walter Damen, raadsman voor ‘Strontvlieg’ die niet te zien was in de bewuste video, vindt het terecht dat YouTube de video offline heeft gehaald, dat zegt hij bij HLN Live. “Dat hij zich geroepen voelt om zonder dossierkennis rechter te spelen en namens de maatschappij te spreken, is een stap te ver. Het is een soort heksenjacht geworden, de rationaliteit verdwijnt”, aldus Damen die naar eigen zeggen de video “met ongeloof” had bekeken. “Hij voert het debat op een giftige manier. Waar haalde hij het recht vandaan om dit te publiceren en om deze mensen aan de schandpaal te nagelen?”

Acid wenst niet te reageren, maar kwam gisteren al met een korte verklaring op Instagram - voor de verwijdering van zijn video - waarin hij een sneer uitdeelde aan de traditionele media. “Sanda’s ouders, vrienden en familie hebben in een nationale krant moeten lezen hoe hij uur na uur gemarteld werd. Het heeft sensatie en clicks - en daarmee geld opgeleverd, maar wanneer ik het verhaal aanvul met het volledige systeem dat achter Reuzegom zit, gaat het ineens te ver.” Volgens hem een kwestie van “twee maten en twee gewichten”.

Offline video blijft viraal gaan

De video werd dan wel offline gehaald, maar toch circuleren nog verschillende versies van de clip op het videoplatform. Of die content ook offline gehaald zal worden, is niet duidelijk. Ook op andere kanalen - zoals TikTok, Instagram en Twitter - blijven de beelden viraal gaan.

Acid is trouwens niet de eerste die namen van Reuzegommers naar buiten brengt. Op sociale media circuleren de namen van de betrokken leden van Reuzegom al jaren, vaak met een foto erbij. In 2020 dook zelfs een internetforum op met de verschillende namen waarbij ook de telefoonnummers, e-mailadressen en namen van hun ouders waren gelekt. Ook de satirische website ‘t Scheldt publiceerde dit jaar nog een artikel met de volledige namen van de Reuzegommers.

De zaak-Reuzegom beroert ook de gemoederen op straat. In Gent werden in de nacht van woensdag op donderdag de namen van enkele Reuzegommers met graffiti op de stadshal gespoten. Intussen werden de opschriften weer verwijderd.

Sanda Dia stierf in 2018 bij een uit de hand gelopen studentendoop. Achttien beklaagden, allemaal leden van studentenclub Reuzegom, werden schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen tot 300 uur en 400 euro boete.

Media zijn bij processen terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Dat geldt ook voor HLN. In de meeste rechtbankverslagen zal u daarom enkel initialen lezen en gerasterde foto’s zien. Om van die regel af te wijken nemen we altijd -helemaal onafhankelijk- verschillende factoren in overweging. Gaat het om een zaak van maatschappelijk belang? Dat is hier overduidelijk het geval. Maar ook de zwaarte van de straffen. Omdat in dit arrest geen effectieve gevangenisstraffen zijn uitgesproken, hebben we gekozen om in onze artikels geen volledige namen te noemen of foto’s te tonen. Dat principe staat los van de kritiek die er te geven is op het arrest.

