Inflatiepiek lijkt achter ons te liggen, maar op het paradijs is het nog even wachten

Burgers hekelen in Kamer "racistisch" asielbe­leid en eisen "transpa­ran­ter” regularisa­tie­be­leid

Het burgerinitiatief 'In My Name' heeft vandaag in de Kamer een eigen wetsvoorstel toegelicht over een “transparanter” regularisatiebeleid. Hoofdeis is dat de regularisatieprocedure door een onafhankelijke commissie zou gebeuren op basis van duidelijke criteria. De mogelijkheid voor burgers om een eigen wetsvoorstel voor te stellen in het federale parlement kwam er in 2020. ‘In My Name’ is het eerste burgerplatform dat van die mogelijkheid gebruikmaakt.

8 november