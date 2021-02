Inflatie stijgt naar 0,46 procent, negatieve inflatie voor voeding

Opvallend: voor het eerst sinds oktober 2019 kent voeding een negatieve inflatie (-0,24 procent). Voeding was met andere woorden in februari 0,24 procent goedkoper dan een jaar geleden. Als gekeken wordt naar maart vorig jaar - het begin van de coronacrisis - is voeding zelfs gemiddeld 1,3 procent goedkoper. In vergelijking met april vorig jaar - toen een tijdelijk verbod op kortingen van kracht was - liggen de voedingsprijzen in februari 2,9 procent lager.