Infectioloog Erika Vlieghe vindt nieuwe coronavariant reden voor bezorgdheid, “maar het is ook niet de apocalyps”

De nieuwe coronavariant B.1.1.529, die intussen de naam omicron-variant heeft gekregen, is volgens infectioloog Erika Vlieghe reden voor “bezorgdheid”. “Maar anderzijds is het ook niet de apocalyps”, zo zei Vlieghe vrijdag in het duidingsprogramma Terzake op Canvas. “Het helpt ook niet om nu te panikeren en het mag ons niet afleiden van het werk dat we in België nog hebben met de deltavariant”, aldus Vlieghe. Ook denkt de infectioloog dat de extra coronamaatregelen die vrijdag zijn afgesproken in het onderwijs niet zullen volstaan om de situatie “onder controle” te brengen.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier.

Infectioloog Erika Vlieghe bevestigt dat er in wetenschappelijke kringen “erg bezorgd” wordt gereageerd op de nieuwe coronavariant. Die bezorgdheid heeft onder meer te maken met de graad van besmettelijkheid. “Tot nog toe kon geen enkele variant zich meten met de deltavariant. Deze lijkt dat wel te kunnen”, aldus Vlieghe. Daarnaast toont de variant ook mutaties.

Toch blijft Vlieghe voorzichtig met grote conclusies. “We weten voor de rest nog weinig over de variant. Er zijn vermoedens dat ze heel besmettelijk is. Maar of ze ook meer ziekmakend is, weten we niet”, klinkt het. Daarom is het nodig om meer informatie te verzamelen. Nu “panikeren” of “als konijnen naar de lichtbak van de nieuwe variant kijken”, is volgens haar niet nodig. De nieuwe variant mag de aandacht niet afleiden van de lopende strijd tegen de deltavariant.

“Maatregelen zullen niet volstaan”

Het Vlaamse onderwijsveld bereikte een akkoord over een aantal bijkomende coronamaatregelen. Die moeten helpen in de strijd tegen de vierde golf. Zo worden buitenschoolse activiteiten met overnachting geschrapt, mogen klasgroepen niet meer gemengd worden in refters en studieruimten en worden de quarantaineregels opnieuw iets strenger.

Vlieghe vreest dat het pakket maatregelen niet zal volstaan. Ze had graag meer doortastende maatregelen gezien op het vlak van mondmaskers, CO2-meters en test- en quarantainebeleid. “Voor een klasquarantaine gaat men van vier naar drie besmettingen, maar oorspronkelijk was dat vanaf het tweede kind. We zitten met een besmettelijke deltavariant, het is een illusie om dan te wachten tot de derde besmetting. Ik zie niet goed in hoe dit krachtig zal ingrijpen op de circulatie in de scholen”, klinkt het.

Herbekijk ook: Van Gucht: “De nieuwe coronavariant wijkt heel sterk af van de andere”