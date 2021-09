Infectiologe Erika Vlieghe vindt het te vroeg om maatregelen los te laten: “Virus blijft onvoorspelbaar”

De Wever voerde in het zondagmiddagbulletin van VTM NIEUWS aan dat de mondmaskers voor zijn part de kast in mogen. “We gaan in Vlaanderen naar een wereldrecord in vaccinatiegraad. We worden nu eigenlijk gegijzeld door coronamaatregelen waar geen draagvlak meer voor is”, zei hij.

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert lieten al verstaan dat de coronamaatregelen voor hun part losgelaten mogen worden. “Als we nu de vrijheid niet teruggeven in Vlaanderen, waar 90 procent van de volwassenen gevaccineerd is, wanneer gaan we het dan wel doen?”, aldus Lachaert in De zevende dag zondagmorgen.

Stresstest

Erika Vlieghe is niet akkoord. “We gaan de winter in”, zegt ze aan VTM NIEUWS. “Laat ons eerst even de stresstest afwachten van het systeem en dán, stap voor stap, geleidelijk aan, kijken hoe het gaat. Als het goed gaat, kan je laag per laag de verdedigingslinies afpellen en laten vallen.”

“Nu zeggen dat het allemaal al achter de rug is, terwijl de epidemie nog volop woedt, lijkt ons niet alleen onvoorzichtig, maar gaat ook helemaal in tegen wat de Wereldgezondheidsorganisatie daarover adviseert”, voegt ze nog toe.

In De Morgen noemt ze de uitspraken van de voorzitters zelfs “gevaarlijk”. “Nu het mondmasker opgeven is roekeloos”, klinkt het daar.