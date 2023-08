Ineos wil vergunning al binnen 4 maanden, Groen reageert verontwaardigd: “Een miljardair komt op de koffie en wordt meteen op zijn wenken bediend”

Belgische toeristen bij Gardameer weer thuis dankzij VAB: “Nog duizenden voertuigen moeten terugkomen, dat zal weken duren”

Met twee grote reisbussen zijn de eerste Belgische toeristen naar huis gebracht die door hagelschade aan hun wagen de voorbije week vast kwamen te zitten in Noord-Italië. Op hun voertuigen moeten ze wellicht nog enkele weken wachten. De meeste toeristen moesten hun reis noodgedwongen onderbreken of inkorten, maar zijn vooral blij dat ze veilig en wel terug thuis zijn geraakt. “Dit is alleszins een vakantie die we niet snel gaan vergeten”, klinkt het.